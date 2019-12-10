«Усі вітають, а ти не знаєш, із чим!»: Сергій Притула про нагородження



Ведучий розповів, як відреагував на орден.



Нагадаємо, що до Дня волонтера президент України нагородив телеведучого Нового каналу орденом за заслуги III ступеня. Відзнаку Сергій Притула отримав «за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність».

– Я їхав зі Світлодарської дуги – розташування 9 батальйону 59 бригади, – розповів ведучий Новому каналу. – Коли був за кермом, мені почали приходити повідомлення: SMS, Viber, WhatsApp, Messenger. Усі писали: «Вітаємо! Заслужив! Молодець!» А я поняття зеленого не маю, про що йдеться! Це було дуже кумедно, бо тебе ж усі вітають, а ти не знаєш, із чим. Щоб зупинитись і почитати толком – ніяк, бо ж – ніч, дорога складна. Я просто закинув телефон, щоб не відволікатися за кермом, приїхав у Карлівку, і вже там дізнався, що президент підписав указ про нагородження. Звісно, було приємно, позаяк це практично перша моя така вагома державна нагорода. Я її не сприймаю як якусь індивідуальну заслугу. Як я писав у своєму дописі на Facebook – це нагорода всіх тих людей, які допомагають мені. Просто президент вирішив нагородити «кур’єра» – я себе так називаю: люди скидаються грошима, я щось докладаю, потім ми щось купуємо, і я відвожу це хлопцям.



Не дивно, що День волонтера Сергій відсвяткував на фронті, куди якраз привозив чергову допомогу. Прийняв вітання з нагородою і помчав далі.