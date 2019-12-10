Щоб померти, хлопець з Тернопільщини наколотив собі суміш з більш як п’яти медичних препаратів

Хлопця з ознаками сильного отруєння, привезли до Борщівської районної лікарні о 05.50 годин 10 грудня. Враховуючи важкий стан 24-річного жителя с. Озеряни, медики помістили його в реанімаційне відділення. Як з’ясувалось, хлопець вирішив вкоротити собі віку за допомогою медичних препаратів. Для цього він використав все, що знайшов у домашній «аптечці»: корвалтаб, санміл, біфрен, неопрост, аскоротин та валеріану. На азі медики борються за життя хлопця.

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