В Андрія Горбатюка є розлади психіки, але що відбулося у ніч вбивства тату-майстрині, він розумів та може нести відповідальність

Після тривалої перерви поновили судове засідання у справі вбивства тату -майстрині з Тернополя Тетяни Підвашецької. Минуле судове засідання закінчилося тим, що судово-медична експертиза показала сильні колоті рани на тілі вбитої, яких було аж 99(!). Цього ж разу близько двох годин суду подавали висновки експертів, у яких ішлося про встановлення особи, чиї плями крові були по всій квартирі.

Плями крові у ванній кімнаті, на ножі, стінах, підлозі, одязі обвинуваченого та навіть вхідних дверях належать Тетяні Підвашецькій і не належать підозрюваному в жорстокому вбивстві Андрію Горбатюку. Також у залі суду піднімалося питання, чи відчувала вбита фізичні страждання внаслідок тілесних ушкоджень. Висновок експерта шокував. За його словами, численні травматичні зміни на тілі, а саме рани на тулубі, шиї, кінцівках, є наслідком неодноразових механічних впливів, кожен з яких супроводжувався відчуттям фізичного болю, якщо під час нанесення потерпіла не була у стані алкогольного наркозу. У крові Тетяни Підвашецької слідів жодного виду спирту не було, тобто на момент вбивства дівчина чітко відчувала, що відбувається з нею: неймовірний фізичний біль, емоційний дискомфорт, стрес та муки.

У нігтьових зрізах обвинуваченого Андрія Горбатюка експерти виявили сліди, які були змішані з його власними клітинами та клітинами жінки, для крові якої властиві ті самі антигени, які є у крові Тетяни Підвашецької.

На одязі Андрія Горбатюка, який було вилучено, виявили кров та епітеліальні клітини особи жіночої статі, не виключається, що вони належать Тетяні Підвашецькій та не належать Андрію Горбатюку.

Коли прокурор зачитував висновки експерта стосовно відбитків пальців, у судовому залі стояла гробова тиша. Виявилось, що відбитки пальців Андрія Горбатюка знайшли на пляшці, котра була розташована в чорному пакеті біля дверей, а на тілі вбитої його слідів немає. А є 17 відбитків невідомої особи. Не виключається, що це відбитки людини, котра саме і знайшла вбиту. Адвокати обвинуваченого запитували, як міг пересуватися Горбатюк по квартирі, чинити різні дії, якщо немає його відбитків, а ті що, знайдені на тілі, не належать їхньому підзахисному?

– Інформація, яка міститься у висновках експертиз, буде аналізуватися колегією суддів разом з іншими доказами: свідченнями свідків, експертів, поясненнями обвинуваченого. Питання, чи візьме їх суд до уваги, передчасне. А щодо того, чи могли вони бути нанесені до вбивства, це компетенція експерта, – наголосила суддя-спікер Анна Мостецька і додала, що в судовому засіданні, яке відбулося 17 лютого, прокурор зачитав висновки експертиз, в яких викладено дослідження щодо ймовірного механізму нанесення тілесних ушкоджень потерпілій, їхньої кількості та локалізації; психічного стану обвинуваченого, якого визнано таким, що міг розуміти значення своїх дій та керувати ними, водночас у нього є розлади психіки внаслідок вживання психотропних речовин.

Сторона захисту наполягає на тому, що ряд висновків експертизи судом не повинні братися до уваги, оскільки було порушено процедуру їхнього отримання.

На наступному засіданні суд продовжить дослідження письмових доказів, після чого заплановано допит свідків…

Іванка Біла



