Тернопільський політик Ігор Турський: «Я зміг залишитися собою, хоч це було не так просто»
Новини про успішного політика, депутата двох скликань Тернопільської міськради Ігоря Турського не сходили з уст медіа продовж 2018 року. Напад у центрі міста, позбавлення мандата, нова політична команда, науковий ступінь… Про це і не тільки сьогодні в програмі «Позиція» на радіо «Рокс» розповів політик.
- Гадаю, що цю частину програми варто присвятити тим подіями, що стали найгарячішими торік. 2018 рік приніс вам багато: позбавлення депутатського мандату, ножовий напад, вступ до партії «Сила людей»… То як оцінюєте те, що відбулося, який урок для себе винесли?
- Знаєте, попри усе, це був вдалий рік. Рік, коли я зміг залишитися собою, хоч це було не так просто. Часто зміни в житті на стільки різкі, що люди з ними не справляються, ламаються. Мені ж вдалося встояти. Більше того, в минулому році сталося найважливіше – початок формування молодої, потужної, сучасної команди «Сила Людей» Тернополя. Сьогодні я не один, а з людьми, які хочуть змінювати місто. Це найбільший здобуток минулого року. Про депутатський мандат…. Я вже неодноразово говорив, що він не є панацеєю. На депутатстві життя не закінчується. Для мене мандат – це швидше обов’язок, аніж привілеї. Я завше його так сприймав, тому ні на хвилину не боявся відкликання. В 2018 році відбулася важлива подія для мене – захист докторської дисертації. Мені цього дійсно хотілося. Довго думав, вагався, багато зусиль віддав… Хоча й не певен, що готовий йти працювати в галузі освіти, якою вона є зараз. Час покаже. Були неприємні моменти. Той же напад. Та знову ж таки, якби не люди, які були поруч, напевно, було б важче це перенести. А так – це досвід.
- Якби можна було повернутися в минуле, чи були б якісь вчинки, рішення, які б хотіли змінити?
- Я думав про це. Категорично нічого б не змінював. Все зроблено свідомо та обдумано.
- На скільки я знаю розслідування нападу на Вас досі триває. Як оцінюєте таку роботу поліції?
- Важко назвати це роботою. Від березня 2018 року практично нічого не змінилося. Більше того, вони хочуть розділити справу на дві частини. Передати справу в суд нападника, пом’якшити злочин, поговорюють про умовний термін… Та 15 січня мене запросили на парламентську комісію, що займається резонансним вбивством Каті Ганзюк та інших активістів. Там розглядатимуть і мою справу. На засідання запрошений начальник поліції нашої області, прокурор. Розумієте, якщо ми відступимо тут, то це стане поганим дзвоником для громадського сектору, політиків, які щиро намагаються творити зміни.
- Власне, таких нападів на активістів відбулося майже півсотні за минулий рік. Як гадаєте, що потрібно зробити, аби уникати їх? Адже люди будуть просто боятися.
- Найголовніша підтримка – це люди поруч, команда. Доносити правду гуртом легше. Свою роль відіграєте й ви, медіа. Якби не публічність, цю справу давно закрили та забули. Команда додає сили. Ми одне одного підтримуємо, разом ходимо на суди, у прокуратуру, в поліцію. Якби я був сам, то зі мною говорили по-іншому. Тому порада усім – говорити публічно, триматися гуртом. Аби ті сили, які наважуються на такі брутальні вчинки, замислювалися – чи варто…
- Вашому нападнику призначили смішну заставу.
- На жаль, так. Хоча прокуратура просила у суду тримати його під вартою, суддя прийняв інше рішення. Потім в апеляції розмір застави змінили… Оцінку свою таким діям я озвучую. Проте справа в цілісній системі, яку потрібно змінювати крок за кроком. Не можна змінити тернопільський суд, коли в країні всі інші суди працюють так, як 10-15 років тому. Сьогодні людині важко себе захистити у суді.
- Гаразд. Але тепер Ви у партії «Сила людей». Це молода політична сила і її рейтинг у нашому місті не був надто високим. Чи складно розбудовувати нову партію в нашому регіоні?
- Знаєте, за будь-якою партією стоять люди, які додають їй рейтинг, викликають довіру. «Сила людей» – це партія без власника. Будується знизу догори, в якій рішення приймають таємним голосуванням і це наша перевага. Мені легко говорити про «Силу Людей», адже наші правила максимально чіткі та прозорі. Кожен може проявити себе, стати лідером, розвиватися. Взагалі я б дуже хотів, щоб активні люди не боялися брати відповідальність, йшли в політику. Чим більше таких порядних громадян отримає владу, тим швидше ми розбудуємо ту країну, про яку мріємо.
- Ви задоволені 2018 роком? Чим пишаєтеся?
- Я пишаюся найбільше своєю командою. Сьогодні нас уже є понад 70 партійців, крім того є багато прихильників. Люди добре відгукуються про нас. Повага від них- це найвища оцінка. Нам вдається об’єднувати порядних людей. І в 2019 зупинятися не збираємося!