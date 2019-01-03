Тернопільський політик Ігор Турський: «Я зміг залишитися собою, хоч це було не так просто»

Новини про успішного політика, депутата двох скликань Тернопільської міськради Ігоря Турського не сходили з уст медіа продовж 2018 року. Напад у центрі міста, позбавлення мандата, нова політична команда, науковий ступінь… Про це і не тільки сьогодні в програмі «Позиція» на радіо «Рокс» розповів політик.

Гадаю, що цю частину програми варто присвятити тим подіями, що стали найгарячішими торік. 2018 рік приніс вам багато: позбавлення депутатського мандату, ножовий напад, вступ до партії «Сила людей»… То як оцінюєте те, що відбулося, який урок для себе винесли?

Знаєте, попри усе, це був вдалий рік. Рік, коли я зміг залишитися собою, хоч це було не так просто. Часто зміни в житті на стільки різкі, що люди з ними не справляються, ламаються. Мені ж вдалося встояти. Більше того, в минулому році сталося найважливіше – початок формування молодої, потужної, сучасної команди «Сила Людей» Тернополя. Сьогодні я не один, а з людьми, які хочуть змінювати місто. Це найбільший здобуток минулого року. Про депутатський мандат…. Я вже неодноразово говорив, що він не є панацеєю. На депутатстві життя не закінчується. Для мене мандат – це швидше обов’язок, аніж привілеї. Я завше його так сприймав, тому ні на хвилину не боявся відкликання. В 2018 році відбулася важлива подія для мене – захист докторської дисертації. Мені цього дійсно хотілося. Довго думав, вагався, багато зусиль віддав… Хоча й не певен, що готовий йти працювати в галузі освіти, якою вона є зараз. Час покаже. Були неприємні моменти. Той же напад. Та знову ж таки, якби не люди, які були поруч, напевно, було б важче це перенести. А так – це досвід.

Якби можна було повернутися в минуле, чи були б якісь вчинки, рішення, які б хотіли змінити?

Я думав про це. Категорично нічого б не змінював. Все зроблено свідомо та обдумано.

На скільки я знаю розслідування нападу на Вас досі триває. Як оцінюєте таку роботу поліції?

Важко назвати це роботою. Від березня 2018 року практично нічого не змінилося. Більше того, вони хочуть розділити справу на дві частини. Передати справу в суд нападника, пом’якшити злочин, поговорюють про умовний термін… Та 15 січня мене запросили на парламентську комісію, що займається резонансним вбивством Каті Ганзюк та інших активістів. Там розглядатимуть і мою справу. На засідання запрошений начальник поліції нашої області, прокурор. Розумієте, якщо ми відступимо тут, то це стане поганим дзвоником для громадського сектору, політиків, які щиро намагаються творити зміни.

Власне, таких нападів на активістів відбулося майже півсотні за минулий рік. Як гадаєте, що потрібно зробити, аби уникати їх? Адже люди будуть просто боятися.

Найголовніша підтримка – це люди поруч, команда. Доносити правду гуртом легше. Свою роль відіграєте й ви, медіа. Якби не публічність, цю справу давно закрили та забули. Команда додає сили. Ми одне одного підтримуємо, разом ходимо на суди, у прокуратуру, в поліцію. Якби я був сам, то зі мною говорили по-іншому. Тому порада усім – говорити публічно, триматися гуртом. Аби ті сили, які наважуються на такі брутальні вчинки, замислювалися – чи варто…

Вашому нападнику призначили смішну заставу.

На жаль, так. Хоча прокуратура просила у суду тримати його під вартою, суддя прийняв інше рішення. Потім в апеляції розмір застави змінили… Оцінку свою таким діям я озвучую. Проте справа в цілісній системі, яку потрібно змінювати крок за кроком. Не можна змінити тернопільський суд, коли в країні всі інші суди працюють так, як 10-15 років тому. Сьогодні людині важко себе захистити у суді.

Гаразд. Але тепер Ви у партії «Сила людей». Це молода політична сила і її рейтинг у нашому місті не був надто високим. Чи складно розбудовувати нову партію в нашому регіоні?

Знаєте, за будь-якою партією стоять люди, які додають їй рейтинг, викликають довіру. «Сила людей» – це партія без власника. Будується знизу догори, в якій рішення приймають таємним голосуванням і це наша перевага. Мені легко говорити про «Силу Людей», адже наші правила максимально чіткі та прозорі. Кожен може проявити себе, стати лідером, розвиватися. Взагалі я б дуже хотів, щоб активні люди не боялися брати відповідальність, йшли в політику. Чим більше таких порядних громадян отримає владу, тим швидше ми розбудуємо ту країну, про яку мріємо.

Ви задоволені 2018 роком? Чим пишаєтеся?

Я пишаюся найбільше своєю командою. Сьогодні нас уже є понад 70 партійців, крім того є багато прихильників. Люди добре відгукуються про нас. Повага від них- це найвища оцінка. Нам вдається об’єднувати порядних людей. І в 2019 зупинятися не збираємося!