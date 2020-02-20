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Новини Тернополя 

На Тернопільщині не розминулись мікроавтобус та «жигулі»: дитина в лікарні

Irena 1 Views Прокоментуй!

Аварія сталась на автодорозі Почаїв – Зборів, поблизу с. Чистопади Зборівського району. Тут близько 10.00 години відбулось зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen LT» та автомобіля «ВАЗ-2106». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 16-річна пасажирка «шістки», жителька с. Орихівчик  Бродівського району Львівської області. Дівчину з діагнозом «Двобічний пневмоторакс» госпіталізовано в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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