На Тернопільщині не розминулись мікроавтобус та «жигулі»: дитина в лікарні

Аварія сталась на автодорозі Почаїв – Зборів, поблизу с. Чистопади Зборівського району. Тут близько 10.00 години відбулось зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen LT» та автомобіля «ВАЗ-2106». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 16-річна пасажирка «шістки», жителька с. Орихівчик Бродівського району Львівської області. Дівчину з діагнозом «Двобічний пневмоторакс» госпіталізовано в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

Поділіться:









