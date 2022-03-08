В яких аптеках на Тернопільщині можна знайти інсулін (оновлено)

МОЗ разом із Держлікслужбою сформувало та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін

На Тернопільщині наразі це 90 аптек.

Перелік аптек, що здійснюють реалізацію препаратів інсуліну станом на 06.03.2022 року на території Тернопільської області

№ з/п Назва суб’єкта господарювання Найменування аптечного закладу Адреса аптечного закладу 1. Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання Аптека №4 Тернопільська обл., Борщівський р-н, смт Мельниця-Подільська, вул.Незалежності, 7 2. Аптека №5 Тернопільська обл., м.Борщів, вул.Гетьмана Мазепи, 14 3. Аптека №9 Тернопільська обл., смт Козова, вул.Герети, 17 4. Аптека №20 Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Золотники, вул.Містечко, 33 5. Аптека №35 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Хоростків, вул.Б.Лепкого, 3 6. Мале колективне підприємство “Фармако” Аптека №11 Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Галицька, 46 7. Аптека №12 Тернопільська обл., м.Монастириська, вул.Шевченка, 29 8. Аптека №14 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Гончара, 3А 9. Аптека №19 м.Тернопіль, вул.Київська, 7 д 10. Аптека №21 м.Тернопіль, вул.Р.Купчинського, 2 А 11. Аптека №25 Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Шухевича генерала (вул.Васільєва, вул.Чортківська), 35 12. Аптека №27 Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Підгаєцька, 10 13. Аптека №29 Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Павлова, 1 14. Аптека №32 Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Лесі Українки, 1а 15. Аптека №33 Тернопільська обл., м.Теребовля, вул.Паращука, 7 16. Аптека №36 Тернопільська обл., м.Заліщики, вул.Степана Бандери, 90а 17. Фізична особа – підприємець Дембіцька Ірина Володимирівна Аптека №1 Тернопільська обл., м.Підгайці, вул.Майдан Незалежності, 1О 18. Фізична особа – підприємець Клизуб Христина Олегівна Аптека №1 “ФАРМАКСО” Тернопільська обл., смт Гусятин, пр-т Незалежності, 7 19. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАКСО” Аптека №2 “ФАРМАКСО” Тернопільська область, Гусятинський район ,смт Гусятин, просп. Незалежності, 2 20. Аптека №5 “ФАРМАКСО” м.Тернопіль, вул.Шашкевича М., 1, прим.7 21. Товариство з обмеженою відповідальністю “Мішель” Аптека №1 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.С.Бандери, 23 22. Аптека №2 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Князя Володимира Великого, 16, прим.2 23. Аптека №4 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Залізнична, 7, прим.2 24. Аптека №6 “Матері і дитини” Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Шевченка, 62 25. Фізична особа – підприємець Шмата Марія Іванівна Аптека №2 Фарматек Тернопільська обл., смт Гусятин, вул.Тернопільська, 4, прим.38 25. Аптечний пункт №1 (Аптеки “Фарматек” Тернопільська обл., смт Гусятин, вул.Незалежності, 38) Тернопільська обл., смт Гусятин, вул.Б.Лепкого, 1, ЦРЛ, 1-й поверх 27. Товариство з обмеженою відповідальністю “Да Сігна Тернопіль” Аптека №4 м.Тернопіль, вул.Шептицького Митрополита, 2, прим.1 28. Аптека №12 м.Тернопіль, вул.Купчинського Романа, 14 г 29. Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОДОРОЖНИК ТЕРНОПІЛЬ” Аптека №9 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, м.Теребовля, вул.Шевченка, 10а 30. Аптека №20 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Бучач, вул.Галицька, 39 31. Аптека №24 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Ланівці, вул.Грушевського,1а 32. Аптека №25 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.Енергетична, 3а, прим.1 33. Аптека №55 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Теребовля, вул.Мазепи І., 4, прим.2 34. Аптека №56 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Копичинці, вул.Ринок, 8а 35. Аптека №4 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., Бережанський р-н, м.Бережани, площа Ринок, 20 36. Аптека №5 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., смт Підволочиськ, вул.Данила Галицького, 64 37. Аптека №11 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Шептицького Митрополита, 3 38. Аптека №16 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Зборів, вул.Хмельницького Б., 8Б 39. Аптечний пункт №3 ПОДОРОЖНИК мережа аптек (Аптека №14 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Збараж, майдан І.Франка, 14) Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Павлова, 2, КНП “Збаразька центральна лікарня” Збаразької районної ради, поліклінічне відділення 40. Аптека №10 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Тернопіль, Майдан Перемоги, 4 б 41. Аптека №6 ПОДОРОЖНИК мережа аптек Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Руська, 24/58 42. Аптека №22 ПОДОРОЖНИК мережа аптек м.Тернопіль, вул.Пирогова, 16б 43. Аптека №3 ПОДОРОЖНИК мережа аптек м.Тернопіль, пр-т Бандери С., 80 44. Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНАКА ФАРМ” Аптека №13 м.Тернопіль, вул.Тарнавського М. генерала, 32, прим.276 45. Аптека №28 Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв, вул.Шевченка Т., 15б 46. Аптека №17 м.Тернопіль, пр-т Бандери Степана, 96 47. Аптека №37 м.Тернопіль, вул.Збаразька, 2а 48. Аптека №38 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Заліщики, вул.Маковея Осипа, 40 49. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАСТОР” Аптека №209 Доброго дня м.Тернопіль, вул.Руська, 40 50. Аптека №186 Доброго дня м.Тернопіль, вул.Київська, 9 51. Приватне підприємство “Аптека Аронія” Аптека №83 м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 1е/3 52. Приватне підприємство “Фармацевтична компанія “Здорова Родина” Аптека №33 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Степана Бандери, 11 53. Аптека №90 Тернопільська обл., м.Тернопіль, б-р Шевченка Тараса, 35 54. Приватне підприємство фірма “НАІС” Аптека №67 Тернопільська обл., м.Кременець, вул.Горбача, 3А, прим.5А 55. Аптека №81 Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Шумськ, вул.Українська, 50, прим.23 56. Приватне підприємство “ЮМА-ВІТА” Аптека №8 Тернопільська обл., Кременецький р-н, м.Почаїв, вул.Возз’єднання, 8 57. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗІ” Аптека №9 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Козова, вул.Грушевського, 23 58. Аптечний пункт №13(Аптека №9 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Козова, вул.Грушевського, 23 ) Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Борщів, вул.С.Бандери, 108, КНП “Борщівська міська лікарня” БМР, поліклінічне відділення 59. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛІДЕР-ЗАХІД” Аптека №5 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 42/1 60. Аптека №11 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Чортків, вул.Бандери С. (вул.Міцкевича), 5 61. Аптека №12 м.Тернопіль, вул.Шпитальна, 6/77 62. Аптека №17 Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Товсте, вул.Українська, 60а 63. Аптека №20 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт Підволочиськ, вул.Д.Галицького, 37 64. Аптека №34 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Бучач, вул.Шухевича генерала, 48 65. Аптека №35 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Бучач, вул.Галицька, 111а 66. Аптека №36 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Бучач, вул.Галицька, 190а 67. Аптека №37 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Бучач, вул.Галицька, 25 68. Аптека №55 Тернопільська обл., м.Кременець, вул.Шевченка, 59 69. Аптека №90 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Бережани, вул.Бандери С., 16А/1 70. Аптечний пункт №6 (Аптеки №12 м.Тернопіль, вул.Шпитальна, 6/77) м.Тернопіль, вул.Клінічна, 1а, КНП “Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня” 71. Аптечний пункт №7(Аптеки №12 м.Тернопіль, вул.Шпитальна, 6/77) Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Золотий Потік, вул.Л.Українки, 77, КНП “Золотопотіцька міська лікарня” Золотопотіцької селищної ради 72. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМА-ЗАХІД” Аптека №1 м.Тернопіль, вул.Миру, 7, прим.66 73. Аптека №3 м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6/73 74. Аптека №5 м.Тернопіль, пр-т Бандери С., 140 а 75. Аптека №11 м.Тернопіль, вул.Леся Курбаса, 2, прим. 310 76. Аптека №72 м.Тернопіль, вул.Чалдаєва, 2 77. Аптека №79 м.Тернопіль, б-р Просвіти, 21 а 78. Аптека №8 Тернопільська обл., Кременецький р-н, смт Вишнівець, майдан Шевченка, 9в 79. Аптека №10 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Збараж, Майдан Франка І. , 34 “Г” 80. Аптека №22 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Копичинці, вул.Ринок, 21а 81. Аптека №24 Тернопільська обл., м.Кременець, вул.Шевченка, 42 82. Аптека №83 Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Бандери Степана, 54, прим.3 83. Аптека №84 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Теребовля, вул.Гірняка, 8 84. Аптека №88 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Бережани, площа Ринок, 24 85. Аптека №89 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Теребовля, вул.22 Січня, 17 е 86. Аптека №94 Тернопільська обл., Чортківський р-н, м.Борщів, вул.Шевченка, 13а 87. Фізична особа – підприємець Созанська Ірина Романівна Аптека №1 Тернопільська обл., м.Збараж, вул.Павлова, 2 а 88. Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №126 Аптечний пункт №2 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №126 м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 14) м.Тернопіль, вул.Замкова, 10, Тернопільська комунальна міська лікарня №2, 1-й поверх Аптечний пункт №3 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №126 м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 14) м.Тернопіль, вул.Р.Купчинського, 14, поліклініка Тернопільської комунальної міської лікарні №2, 1-й поверх 89. Фізична особа – підприємець Демчук Тарас Васильович Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 “Сімейна аптека” Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул.Вишнівецька, 1А) Тернопільська обл., Зборівський р-н, смт Залізці, вул.Шевченка, 67, Залозецька номерна районна лікарня №2 90. Фізична особа – підприємець Белицький Віталій Олегович Аптека №1 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці, вул.Шевченка, 11 91. Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці, вул.Шевченка, 11) Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці, вул.Шевченка, 106 92. Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я ТЕРНОПІЛЬ” Аптека №10 м.Тернопіль, вул.Чорновола В., 14 93. Фізична особа – підприємець Белицька Любов Олександрівна Аптека №1 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці, вул.Ринок, 18 94. Аптечний пункт №1(Аптека №1 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці, вул.Ринок, 18 ) Тернопільська обл., м.Копичинці, вул.Шевченка, 106, КНП “Копичинецька комунальна лікарня”

Список регулярно оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків.

Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua https://tabletki.ua/.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацьовує її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами.