На війні загинув захисник Іван Наконечний з Тернопільщини

Знову Іванівська громада у жалобі, повідомляють на сторінці селі. На війні загинув солдат-навідник, уродженець села Іванівка, Наконечний Іван Степанович, 18.06.1990 р. н., призваний на військову службу по мобілізації, 12.09.2025 року. Життя захисника обірвалося 29.01.2026 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу н.п. Вишневе Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого захисника. У цю важку мить поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі перед подвигом Героя, який віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Вічна та світла памʼять!

Герої не вмирають!