Василь Бліхар: Не потрібно шукати сенсації в умовах пандемії. Дозвольте лікарям виконувати свою роботу

Тернопільська університетська лікарня визначена Міністерством охорони здоров’я України у переліку резервних лікувальних закладів, які будуть госпіталізовувати хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. В лікарні проводиться системна робота щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими та антисептичними засобами. Допомагають у цьому також благодійники.

Враховуючи проблемну ситуацію щодо наявності необхідних засобів захисту в Україні, лікарня почала готуватися до роботи в умовах пандемії заздалегідь, – каже генеральний директор (головний лікар) КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР Василь Бліхар. – Незважаючи на те, що сьогодні ми не перебуваємо в епіцентрі подолання коронавірусної інфекції й у нас на лікуванні немає хворих на COVID-19, ми готові до роботи завжди. Лікарня працює, однак сьогодні приймає лише пацієнтів з невідкладними станами. Працюємо згідно з усіма протоколами, вживаючи необхідних заходів, щоб убезпечити медичних працівників від інфікування.

✍️ Чи достатньо засобів індивідуального захисту для лікарів і чи плануєте збільшувати запаси?

👨‍⚕️ Наразі лікарня забезпечена усім необхідним й ми готові до прийому пацієнтів із коронавірусом. Серед того, що в нас є у запасі, це:

📍 понад 400 штук бахіл

📍 95 комбінезонів

📍 3 090 медичних масок

📍 101 захисні окуляри

📍 1 357 респіраторів FFP2

📍 2 385 рукавиць

📍 87 медичних фартухів

📍 155 медичних халатів комбінованих

📍 1 841 шапочок-беретів

Очікуємо також на поступлення близько 500 захисних костюмів. Водночас, лікарня забезпечена дезінфікуючими та антисептичними засобами на 100%.

Щотижнево до 16.00 надається інформація щодо забезпеченості лікувального закладу в засобах індивідуального захисту та дезінфікуючих засобах у Міністерство охорони здоров’я.

✍️ Сьогодні університетська лікарня належить до резервних лікувальних закладів. В чому особливість і яких пацієнтів будуть скеровувати сюди?

👨‍⚕️ Наша лікарня добре оснащена в плані медичного обладнання. Є необхідні апарати штучної вентиляції легень, новітні монітори пацієнта. Особливість роботи нашої лікарні в тому, що ми будемо приймати не просто пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби, а тих, в кого складні супутні захворювання. Адже для цього у нас є відповідні висококваліфіковані спеціалісти й створенні умови.

✍️ На жаль, медики також не застраховані від того, щоб не захворіти на COVID-19. Зокрема, підтвердили два випадки й у Тернопільській університетській лікарні…

👨‍⚕️ Наші медики готові до роботи в умовах пандемії. На жаль, сьогодні вони є в зоні ризику, а тому випадки захворювання серед медпрацівників будуть підтверджуватися. Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб мінімізувати появу таких випадків, утім, від цього ніхто не застрахований. Вчора підтвердили випадок в нашого лікаря-інтерна. Хочу зазначити, що лікар-інтерн – це не студент. На роботі в лікарні він виконує свої обов’язки лікаря, його ставлять в графік чергувань, він отримує заробітну плату. Сьогодні студентів на території лікарні і в лікарні немає взагалі у зв’язку з карантином. Ще один випадок підтвердили у нашої ліфтерки. У неї і в лікаря-інтерна – легкий перебіг захворювання, вони перебувають вдома на самоізоляції під наглядом своїх сімейних лікарів.

✍️ Що важливо під час карантину і яких правил слід дотримуватися під час пандемії?

👨‍⚕️ Основне і найважливіше правило – не сіяти паніку. Це, перш за все, стосується представників засобів масової інформації. Інформацію потрібно висвітлювати лише перевірену й, посилаючись на офіційні джерела. В умовах пандемії сьогодні кожен має виконувати свою роботу відповідально й все, що стосується захворювання на коронавірусну інфекцію мають коментувати лише фахівці. Не потрібно шукати сенсацій та загострювати ситуацію ❌. Наші лікарі професійно виконують свої обов’язки і готові до роботи за будь-яких обставин. Головне, не заважати їм це робити.