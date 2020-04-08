Нарахування за централізоване опалення за березень у Тернополі зменшиться на понад 32%
КП «ТМТКЕ» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12.2019 №1166 зі змінами, провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для Споживачів за березень 2020 року.
Нагадуємо, в опалювальному сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень та лютий.
Детальніше про перерахунок плати за березень місяць у таблиці:
|Види послуг
|Одиниці виміру
|Вартість послуги у березні 2020 року, грн
|%
|До перерахунку
|Після перерахунку
|Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ
|в місяць /кв.м
|31,69
|21,28
|– 32,85
|Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ
|1 Гкал
|1746,82
|1172,62
|– 32,87
|Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання
|куб.м
|98,85
|75,28
|– 23,84
|Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання
|куб.м
|91,36
|70,25
|– 23,11
Дякуємо Споживачам за своєчасну оплату та просимо й надалі проводити розрахунки до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.
Нагадуємо Вам що, у зв’язку із ситуацією, що склалась навколо поширення інфекції коронавірусу та на виконання Рішення від 16.03.2020 оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (Китай), КП «ТМТКЕ» тимчасово перейшло на дистанційне обслуговування Споживачів у режимі он-лайн.
Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників Ви можете дистанційно за телефонами: (0948) 40-15-78, (0948) 40-15-87, (0948) 40-15-79 або через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.ua/, через обрані Вами сайти, що приймають платежі,зокрема через сайт http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.
З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41
Звертайтеся у підприємтсво через електронну пошту: zvern.kptmtke@ukr.net.