Нарахування за централізоване опалення за березень у Тернополі зменшиться на понад 32%

КП «ТМТКЕ» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12.2019 №1166 зі змінами, провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для Споживачів за березень 2020 року.

Нагадуємо, в опалювальному сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень та лютий.

Детальніше про перерахунок плати за березень місяць у таблиці:

Види послуг Одиниці виміру Вартість послуги у березні 2020 року, грн % До перерахунку Після перерахунку Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ в місяць /кв.м 31,69 21,28 – 32,85 Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ 1 Гкал 1746,82 1172,62 – 32,87 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання куб.м 98,85 75,28 – 23,84 Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання куб.м 91,36 70,25 – 23,11

Дякуємо Споживачам за своєчасну оплату та просимо й надалі проводити розрахунки до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.

Нагадуємо Вам що, у зв’язку із ситуацією, що склалась навколо поширення інфекції коронавірусу та на виконання Рішення від 16.03.2020 оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (Китай), КП «ТМТКЕ» тимчасово перейшло на дистанційне обслуговування Споживачів у режимі он-лайн.

Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників Ви можете дистанційно за телефонами: (0948) 40-15-78, (0948) 40-15-87, (0948) 40-15-79 або через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.ua/ , через обрані Вами сайти, що приймають платежі,зокрема через сайт http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.

З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41

Звертайтеся у підприємтсво через електронну пошту: zvern.kptmtke@ukr.net.