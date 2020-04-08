15:32 | 8.04.2020
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Нарахування за централізоване опалення за березень у Тернополі зменшиться на понад 32%

Irena 0 Views Прокоментуй!

КП «ТМТКЕ» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради  від 16.12.2019 №1166 зі  змінами,  провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для Споживачів за  березень 2020 року.

Нагадуємо, в опалювальному сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень та лютий.

Детальніше про перерахунок плати за березень місяць у таблиці:

Види послугОдиниці виміруВартість послуги  у березні 2020 року, грн%
До перерахункуПісля перерахунку
Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕв місяць /кв.м31,6921,28– 32,85
Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ1 Гкал1746,821172,62– 32,87
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачаннякуб.м98,8575,28– 23,84
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачаннякуб.м91,3670,25– 23,11

Дякуємо Споживачам за своєчасну оплату та просимо й надалі проводити розрахунки  до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.

Нагадуємо Вам що, у зв’язку із ситуацією, що склалась навколо поширення інфекції коронавірусу та на виконання Рішення від 16.03.2020 оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території Тернопільської міської територіальної громади випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (Китай), КП «ТМТКЕ» тимчасово перейшло на дистанційне обслуговування Споживачів у режимі он-лайн.

Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників Ви можете дистанційно за телефонами: (0948) 40-15-78, (0948) 40-15-87, (0948) 40-15-79 або через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.ua/, через обрані Вами сайти, що приймають платежі,зокрема через сайт http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.

З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41

Звертайтеся у підприємтсво через електронну пошту: zvern.kptmtke@ukr.net.

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