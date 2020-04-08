Борщівська ОТГ отримає 5000 доларів на створення Медіа-центру

Молодіжна рада Борщівської ОТГ отримає 5000 доларів США на створення Медіа-центру Борщівської громади.

Дані кошти вдалось залучити завдяки участі ініціативної групи в конкурсі «Місцеві ініціативи для розвитку громад, 2020» та програмі «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

В рамках проєкту планується створити медіа-центр Борщівської ОТГ, через який здійснюватиметься комунікація та взаємодія між громадськістю та місцевими органами влади.

В Борщівській громаді створена Молодіжна рада, представники якої зможуть використовувати приміщення медіа-центру для напрацювання нових проєктів і генерувати цікаві ідеї з розвитку інфраструктури, культури, молоді та спорту. В прямому ефірі з представниками керівництва та апарату міської ради, керівниками комунальних підприємств, депутатами, членами виконавчого комітету та запрошеними гостями обговорювати актуальні питання життєдіяльності ОТГ та поширювати свої напрацювання в соціальних мережах. Медіа-центр стане новими ЗМІ для громади, де громадськість та молодь зможуть створити свій якісний та цікавий інформаційний контент, покликаний активізувати молодь та підвищити їхню самоорганізацію.

За кошти проєкту буде придбано обладнання: фотокамери – для фільмування якісних, сучасних відеороликів та фото матеріалів; ноутбука – для монтажу відзнятого матеріалу й організаційної роботи Молодіжної ради ОТГ; диктофона – для запису аудіо матеріалу, проведення опитувань та інтерв’ю; принтера кольорового, для друку матеріалів; проєктора з екраном, фліпчарту та елементів озвучення – для презентації напрацьованих матеріалів; офісних меблів – для зручності перебування відвідувачів.

Медіа-центр Борщівської ОТГ розміщуватиметься в приміщенні 2 корпусу Борщівської школи № 1.