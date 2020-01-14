Влучили одразу дві ракети: нове відео катастрофи літака МАУ над Тегераном

Судячи із запису, інтервал між пусками понад пів хвилини.

Від пуску ракети до влучання в літак. Катастрофа МАУ під Тегераном у головних відео Тегерану, який збив Іран 8 січня.

Ролик опублікував іранський журналіст Behnam Gholipour у твіттері.

На відео видно, як в літак влучають дві послідовно запущені ракети. Судячи із запису, інтервал між пусками понад пів хвилини. Також на кадрах зафіксоване подальше падіння лайнера.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс “Тегеран-Київ”. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім,

Двоє людей не сіли на рейс МАУ, який розбився біля Тегерана двоє людей так і не сіли на борт літака. Наступного дня до Ірану вирушив борт авіації ЗСУ із 45 фахівцями різних галузей, які були залучені до з’ясування обставин катастрофи літака авіакомпанії МАУ. На час встановлення обставин авікатастрофи всі українські авіакомпанії тимчасово припинять польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку.

За інф. ТСН