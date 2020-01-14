На Тернопільщині через грип обмежили проведення масових культурних заходів
Усі медичні заклади області працюють в посиленому режимі. Про це повідомляють в тернопільській ОДА.
Щойно відбулася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації. Вирішено:
☑️щоденно моніторити ситуацію щодо захворюваності на вірусні інфекції;
☑️ вести чіткий облік присутності дітей у школах. При відсутності у класах, школах 20% дітей самостійно вирішувати питання про закриття класів, шкіл;
☑️ обмежити проведення масових культурних заходів;
☑️ забезпечити запас необхідних противірусних медикаментів для лікування хворих та вакцин для людей, що працюють в групі ризику;
☑️забезпечити готовність закладів охорони здоров’я до роботи в період підвищеної захворюваності;
☑️ посилити інформування населення щодо профілактики та дій в разі хвороби.
В області продовжується вакцинація проти сезонного грипу. Особлива увага спрямована на імунізацію осіб із груп медичного, епідемічного та професійного ризику.