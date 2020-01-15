Іван Сороколіт: «Формуймо “пропозицію”, а на “купівлі” зосередимось під час виборів»

Час, коли пропозиція важливіша за попит.

Майже щодня ми щось купуємо. Більшість погодиться, що якість покупки залежить не лише від нашого смаку та професійності купівельних навиків, але від наявної пропозиції.

Якщо на полиці є три види неякісних та дорогих ліків, то наші вміння обирати нічим не допоможуть.

Так і в політиці. Коли у поточному 2020-му році відбуватимуться вибори до місцевих рад (обрання сільських, селищних, міських, обласних депутатів та сільських, селищних, міських голів) багато хто щиро, голосно, а подекуди й агресивно заявлятиме “Знову немає з кого обирати!”

А хіба щоб була якісна пропозиція політики/влади – її не має “хтось” пропонувати? Хто ці “хтось”? Де їх взяти?

Переконаний, що в час, коли якісна пропозиція обмежена або й відсутня, то наше завдання:

1) шукати цих “хтось” та підказувати й навіть просити їх братись до тої “брудної політико-владної” справи;

2) якщо найшли цих “хтось”, то допомагати їм (добрим словом, ресурсами);

3) самими ставати цими “хтось”.

Прохання до усіх, хто правдиво прагне підвищення якості та моральної планки місцевої влади:

Докладаймо хоча б частину власних зусиль саме до ФОРМУВАННЯ доброї ПРОПОЗИЦІЇ. А на “купівлі” зосередимось вже під час виборів.

p.s. Нагадаю, що після реформи децентралізації, місцева влада значно більше впливає на наше повсякденне життя ніж центральна.

p.p.s. Хто сам цього (формувати пропозцію) не спробував, то може й не здогадується, що це непросто.

Разом з неймовірними однодумцями із «Сили Людей» Тернополя ми це робимо і, переконаний, непогано вдається.

Іван Сороколіт, політик, підприємець, громадський діяч