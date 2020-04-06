Виходити з дому без документів – не можна. Які обмеження діють у Тернополі?

З 6 квітня в Україні для попередження розповсюдження коронавірусу ведено в дію більш жорсткі обмежувальні заходи. Дотримання тернополянами встановлених обмежень перевіряють працівники патрульної поліції, муніципальної інспекції, ДСНС та Нацгвардії.

🔹Не можна виходити з дому без документів.

🔹Не можна виходити на вулицю бех масок.

🔹Не можна виходити на вулицю людям, яким 60 років і більше. Вони в групі ризику.

🔹Церкви не закривають, проте заборонені масові та релігійні заходи

🔹Вулицею можна пересуватися лише до двох осіб. Виняток – супроводження дітей. До 14 років лише у супроводі батьків/опікунів.

🔹Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність)

❗ За порушення правил карантину на людину очікує штраф – від 17 до 34 тис. грн. В окремих випадках – кримінальна відповідальність.

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом