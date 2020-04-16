Яка погода буде на Великдень?

Що підготувала погода на найближчий час – чекати сонечка та витягувати літні речі чи знову ж повернемося до прохолоди та навіть снігу?

16 квітня до обіду по області протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться, опадів не очікується. Температура повітря сягне вдень позначки +16, вночі +8. 17 квітня по всій території пануватиме хмарна погода з невеликим проясненням. Температура повітря зменшиться до +15 вдень та + 6 вночі. 17 квітня відзначається день пам’яті преподобного Йосипа – творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день із будинків, зверталися до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – це до хорошої погоди.

18 квітня хмари на небі будуть, але ясного сонечка вони затьмарити не зможуть. Температура повітря очікується до +13 вдень та + 5 вночі. А у неділю, на сам Великдень, сонечко на небі буде визирати через хмарки. Очікуємо похмурої погоди з проясненням, без опадів. Температура повітря буде +15 удень та + 4 вночі. У понеділок, 20 квітня, очікуємо денну температуру до +13 та нічну до + 3 градусів. Погода цього дня буде хмарною з проясненнями, але без опадів. 21 квітня, у вівторок, чекаємо рясного дощу, температура повітря сягатиме до + 10 удень та +5 вночі. Дощ йтиме увесь день. Лише після 16 години очікуємо затишшя. 22 квітня чекаємо від погоди знову змін. Температура повітря буде + 9 удень та вночі +2 градуси. То сонця, то вітру очікуємо. Тому одягніться тепліше. 23 квітня вигляне сонечко та буде +17 градусів удень. Нічна температура підніметься до +7 градусів. 23 квітня відзначається день пам’яті святих мучеників Терентія, Помпія та ін. В цей день у давнину спостерігали за сонцем: якщо воно зійде червоне у туманному серпанку – рік буде хлібородним. Якщо викотиться з-за гори – доведеться переорювати озиме поле і засівати ярими. У цей час розкриваються бруньки у груші, дуба. Сходять нарциси, крокуси, а при ранній і теплій весні можуть зацвісти.



