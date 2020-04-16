16 квітня 46 підтверджень: 333 хворих на коронавірус у Тернопільській області
Станом на 16 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 333 випадках діагноз лабораторно підтверджений (305 випадків – дорослі, 28 випадків – діти), з них 5 летальних. Видужало 18 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 12, Заліщицький район – 3).
За попередню добу офіційно підтверджено 46 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (8 осіб)
Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 2
• с. Висічка – 1
• с. Михалків – 1
Козівський район (3 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Великий Ходачків – 2
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Панівці – 1
Тернопільський район (1 особа):
• с. Підгороднє – 1
Монастириський район (6 осіб):
• м. Монастириська – 1
• с. Велесів – 1
• с. Лука – 1
• с. Устя-Зелена – 3
Шумський район (22 особи):
• м. Шумськ – 6
• с. Бриків – 4
• с. Обич – 4
• с. Васильківці – 3
• с. Круголець – 1
• с. Малі Садки – 2
• с. Рохманів – 1
• с. Ходаки – 1
Як було раніше:
15 квітня: на Тернопільщині 287 інфікованих COVID-19
14 квітня — 7 нових заражених: на Тернопільщині лабораторно підтверджено 280 випадків COVID-19
13 квітня за добу додалося 30 випадків: у Тернопільській області 273 хворих на коронавірус
12 квітня: 243 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
11 квітня: 208 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
10 квітня — у Тернопільській області вже 196 хворих на коронавірус: +27 нових випадків
9 квітня одне підтвердження: 169 хворих на коронавірус у Тернопільській області
7 квітня жодного нового підтвердження. 168 хворих на коронавірус у Тернопільській області
4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
2 квітня: 114 хворих на коронавірус у Тернопільській області
1 квітня: 106 хворих на коронавірус у Тернопільській області
31 березня: 98 хворих на коронавірус у Тернопільській області
30 березня: 78 хворих на коронавірус у Тернопільській області
29 березня: 60 хворих на коронавірус у Тернопільській області
28 березня: 57 хворих на коронавірус у Тернопільській області
27 березня: 43 хворих на коронавірус у Тернопільській області
26 березня: У Тернопільській області 26 хворих на коронавірус
25 березня: 15 хворих на коронавірус у Тернопільській області
24 березня: У Тернопільській області вже п’ять хворих на коронавірус
23 березня: У Тернопільській області підтверджено другий випадок коронавірусу
20 березня: у Тернопільській області перший факт захворювання на коронавірус