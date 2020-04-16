Станом на 16 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 333 випадках діагноз лабораторно підтверджений (305 випадків – дорослі, 28 випадків – діти), з них 5 летальних. Видужало 18 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 12, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 46 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: