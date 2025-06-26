Змагання без бар’єрів: у Тернополі відбувся чемпіонат з волейболу сидячи

Бути рівними, грати задля перемоги – таке гасло спортивних змагань участь у яких взяли учасники ветеранського простору «Незламні духом», працівники Головного управління Національної поліції, Тернопільського районного управління та поліції охорони. Допомогли організувати чемпіонат обласна організація ФСТ «Динамо» та благодійний фонд «Тернопіль».



Зі слів помічника начальника ГУНП в Тернопільській області з питань ветеранів Руслана Пелехатого, такі спортивні заходи для ветеранів війни, котрі мають проблеми з опорно-руховим апаратом або обмежені в русі, – це можливість демонструвати силу духу та жагу до перемоги.



Серед нас живуть герої, котрі, пройшовши пекло війни, втратили частину себе. Але повноцінна адаптація можлива, і це демонструють учасники ветеранського простору у прагненні розвиватися, ставати кращими, удосконалювати себе.



Олена Сопотницька, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету розповідає, що адаптивний спорт зараз дуже поширений. Є чимало видів в яких можуть брати активну участь ветерани війни. Це виклик та доказ того, що неможливе – можливо.



Учасник команди Головного управління Національної поліції області Олег Баранський вдячний ветеранам, що запросили їх для участі у змаганнях. Каже, такий вид спорту не для слабких, і це показує велику силу волі та нескореність духу наших захисників.



Волейбол сидячи — гра, де розуміють з півслова, де важливий командний дух та підтримка один одного. Наші захисники доводять, що життя триває і воно варте того, щоб за нього боротися.

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