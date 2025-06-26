Ідентифікація під грифом “неможливо”: як у Тернополі працюють з репатрійованими тілами

У Тернополі завершили роботу з першою сотнею репатрійованих тіл українських захисників: три з них уже ідентифіковано

У Тернопільському обласному бюро судово-медичної експертизи завершили перший етап роботи з тілами українських військових, які були передані з тимчасово окупованої території. Про це повідомив заступник директора установи Олег Стецюк. За його словами, йдеться про першу передачу тіл до Тернополя, яка відбулася 23 квітня. Усі сто тіл нині зберігаються у спеціальному рефрижераторі при температурі -10°C.

Складна і кропітка робота ідентифікації

Наразі вдалося встановити особи трьох загиблих бійців — вони родом із Дніпра, Кривого Рогу та Одеси. Ідентифікація решти тіл триває. Частину з них намагатимуться впізнати за особистими речами, інші — лише за допомогою ДНК-експертизи.

Олег Стецюк пояснює: першочергово працюють з тими тілами, поруч із якими були документи. Згодом вивчають вміст мішків — описують усі знайдені предмети, навіть, на перший погляд, незначні: квитки, чеки, гілки дерев.

“Це пошукова робота. Ми фіксуємо все, що може допомогти у встановленні особи. Навіть уламок ракети чи кнопка з куртки може дати слідству зачіпку”, — каже Стецюк.

Залишки боєприпасів і фрагменти тіл

Серед вилученого — елементи боєприпасів, у тому числі уламки ракет, запальники, частини дронів. Усе це виявляється безпосередньо під час огляду тіл, тож у складі слідчо-оперативної групи працює і вибухотехнік.

У багатьох випадках замість цілісного тіла надходять фрагменти, які можуть належати різним людям.

“Був випадок, коли у мішку було три ноги і три руки. Вони явно не від однієї людини. Ми не можемо знати, де решта решток — можливо, в інших регіонах або ще не передані”, — розповідає Стецюк.

Як встановлюють особи загиблих

Окрім ДНК, судмедексперти шукають і інші ознаки: старі переломи, татуювання, родимки, особливості одягу. Це дозволяє хоча б частково встановити особу, яка загинула.

Уже три ідентифіковані тіла передано родинам, інші — на черзі. Кістковий матеріал надсилають до поліції для генетичної експертизи. Якщо впродовж року родичів не знайдуть, тіла тимчасово поховають на регіональному кладовищі, а згодом перепоховають на національному пантеоні героїв.

Морг в оренді, рефрижератор — від Червоного Хреста

Тернопільщина лише нещодавно долучилася до процесу репатріації тіл загиблих. Через відсутність власного приміщення, бюро орендує простір у психоневрологічній лікарні, включно з моргом.

Рефрижератор для зберігання тіл надала організація Червоного Хреста, ще один очікують від британських партнерів. Проблеми виникли навіть із місцем для встановлення обладнання — через юридичні нюанси бюро довго не могло визначити, де його розмістити.

На липень запланована друга передача тіл.

Процес репатріації та ідентифікації — важкий морально і фізично. Але для родин загиблих — це шанс дізнатися правду про долю рідних і гідно попрощатися з героями.

За інф. Суспільне