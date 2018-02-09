Знаменитий письменник із Тернопільщини Василь Махно розповів про себе “від А до Я”
Кожна наука починається з абетки, а кожне знайомство – з розмови. А чи можлива краща розмова, аніж про все на світі? Саме асоціації до слів, що починаються з кожної літери абетки, якнайповніше та якнайцікавіше покажуть нам людину.
Тож сьогоднішній гість блогу Bookopt – Василь Махно український поет, прозаїк, есеїст, перекладач і літературознавець.
а – алкоголь
Найперше, що пригадується – тернопільська «Муза» у 1990-ті роки. Поезія у нас була з присмаком алкоголю. Я відвідував різні бари і паби у різних містах світу і завжди порівнював із «Музою», її стінами, просякнутими сиґаретним димом, атмосферою і духом часу, розмовами, як ми тоді вели. Це була мить поетичного братства, яке, на жаль, безповоротно минуло; мить, яку я ніде більше так гостро не відчував, хоча зустрічався з багатьма достойними людьми та інколи з ними випивав.
б – Базар
Місце мого дитинства. Село, в якому я жив з дідом, бабцею, вуйком Федьом і псом Шариком. Письменник завжди з дитинства. Річка Джуринка і місце, у якому ти доторкнувся до усього вперше. Інколи мені видається, що саме там було справжнє життя, тепер від нього залишились крихти спогадів.
в – війна
Війна приходила з розмов. Я чув про Першу світову від дідових сусідів, а про Другу – від діда. Коли мені було вісімнадцять, то афганська війна затінила ціле моє покоління. Війна завжди невчасна, тобто її невчасність для сучасної України, якби доводить її закономірність. Не знаю, але у мене таке переконання, що кожне покоління народжене для своєї війни.
г – гуртожиток
Відчуття незручності, побутового безладу, незатишності. Я не любив гуртожитків і ніколи у них не мешкав. Мені подобаються готелі.
ґ – ґазда
Завжди у минулому часі. Дідо казав: «Ото колись були ґазди, не то шо тепер».
д – дитинство
Мій найбільший ресурс досвіду, мови, деталей та відчуттів.
е – еміграція
Те, що завжди з тобою, але не завжди свято. Якось румунський письменник Норман Маня, з яким ми поверталися сабвеєм зі спільного читання, жартуючи сказав мені: «Ось ми два європейських письменники в Америці. А що ми робимо у цій божевільній країні?». Я відповів: «Їдемо сабвеєм» – і ми розсміялися.
є – єдиноріг
Містичний образ
ж – жінка
дзеркальне «я» чоловіка
з – запах
скальпель поезії
і – інтернет
Найбільший технічний поступ за останні тридцять років, інколи паралельна реальність.
ї – їжа
свято сибарита
й – йод
запах дитинства
к – країна мрії
дерев’яний будиночок перед океаном, комп’ютер і незавершений роман, який ще треба дописати
л – ласощі
шоколадні цукерки
м – мама
мама з дитячої пам’яті завжди приїждала з Франківська, там навчалася. Тепер я прилітаю до неї з Нью-Йорка. Таке враження, що ми їдемо ціле життя назустріч одне одному.
н – неділя
день, який швидко минає
о – обручка
початок спільного життя, коло життя, повторення минулого твоїх батьків і промацування майбутнього твоїх дітей
п – перше кохання
важливий досвід після дитинства, який накладає печать на тонкість твоєї душі.
р – ревнощі
непояснене бажання власності, володіння, підозри.
с – секс
енергія життя
т – торт
завжди асоціюється із днем народження
у – Україна
країна, що завжди з тобою і завжди в тобі
ф – філфак
спочатку навчався, потім викладав. Спочатку – молодість, потім – зрілість
х – хвороба
в дитинстві найбільший жах викликала медсестра зі шприцем, потім бабця йшла в магазин і купувала літровий слоїк вишневого варення.
ц – цирк
якийсь час я мешкав з батьками у Кривому Розі, там був стаціонарний цирк, куди ми навідувалися досить часто. Над місцем, звідки виходили клоуни, акробати, виїжджали на велосипедах медведі тощо – вмощувалися оркестранти. Перед початком циркового дійства вони налаштовували свої інструменти, – і какофонія неупорядкованих звуків стихійно злітала під купол. Диригент був одягнений у блискучий піджак, світла виловлювали його з густої темряви. Здавалося, що він – це блискучий музичний звук, який можна побачити. Взагалі, цирк – якась ілюзія світла, срібла і золота, печальні верблюжі очі й ковтання вогню та шабель.
ч – Чортків
Місто, яке більше саме за себе.
ш – Шевченко
Шевченко належить до таких поетів у національній культурі, до яких ти підходиш, наче важкоатлет до штанги, але вагу якої щораз збільшують.
щ – щастя – у чому?
Не знаю
ь – ніжність
складник кохання
ю – юрба
скупчення непрочитуваних облич
я – я
письменник