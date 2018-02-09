Що можна побачити в кімнаті космонавтики в музеї у Почаєві

Почаїв — це єдине маленьке містечко в Україні, яке має власну космічну експозицію з оригінальними експонатами. Там ви побачите крісло-катапульту, скафандри, одяг, їжу космонавтів та чимало інших речей, які збирали протягом 35 років.

Зовсім нещодавно залу космонавтики відреставрували, а її стіни розмалювала місцева художниця Валентина Семащук.

Звідки у Почаєві космонавтика

Почаївський історико-художній музей з’явився 1959 року. У радянські часи там були експозиції, які розповідали про історію релігії, а ще — діяла зала атеїзму та, так звана, зала “Контрпропаганди”, присвячена протестантським церквами. Саме у цих двох залах згодом створили кімнату космонавтики.



Колекція ексклюзивних експонатів Фотогалерея

Що там можна побачити

Експонати почали збирати ще у 1980-х роках. У музеї є макети першого штучного супутника та місяцехід. Їх виготовили на замовлення на фабриках шкільного приладдя у Москві, і обійшлося це недешево. Приміром, макет місяцеходу коштував 9500 карбованців, на ці гроші можна було придбати автомобіль “Жигулі”, а то й “Волгу”.

Також є макети орбітальних станцій “Салют-6”, “Мир”, вантажного корабля “Прогрес”, космічного корабля “Восток” та інших. Приміром, “Восток” був першим у світі пілотованим космічним кораблем, а “Салют-6” — перша в історії орбітальна станція, яка проіснувала на орбіті 175 діб.

“Космічні експонати та макети орбітальних станцій, вартість яких перевищувала ціни на радянські автомобілі”

Крім того, у музеї є справжні космічні експонати — крісло-катапульта, скафандри, одяг, їжа космонавтів. Їх допоміг роздобути почаївчанин В’ячеслав Капралов, який працював у центрі управління польотами космічних апаратів у Києві.

Наприклад, є іменний скафандр космонавта Володимира Ляхова, який здійснив три польоти в космос і три виходи у відкритий космос. Його зроблено на свинцевій основі для захисту від радіації.

Що з’явиться невдовзі

Нещодавно музей отримав книжку з автографом від першого і поки єдиного українського космонавта Леоніда Каденюка. Малюють його портрет. З Луцька планують привезти зразки місячного ґрунту, а з Рівного — кілька супутників, макет місяця і бюст одного з космонавтів із Острога. Поки все відкладається через проблеми з транспортуванням.

Аналоги в Україні

Найбільшим музеєм космонавтики в Україні є музей імені Сергія Корольова в Житомирі — у його колекції понад 11 тисяч предметів. Також подібні музеї є у Києві, Полтаві та Харкові.

Фото: Мар’яна Гусаківська

Джерело: Кременець City