Одному з головних лікарів Тернополя вручили ключі від новенького Mercedes-Benz

8 лютого для Тернопільського обласного онкологічного клінічного диспансеру представники благодійного фонду урочисто передали ключі від новенького реанімобіля марки Mercedes-Benz, які вручили головному лікарю Леоніду Шкроботу.

Про це повідомляють в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Йдеться про благодійний фонд міста Білефельд на чолі з її керівниками Піттером Регером та Андреасом Ріхертом.

Автомобіль-реанімобль марки Mercedes-Benz обладнаний кардіомонітором із дефібрилятором, кардіографом з показниками життєдіяльності, дихальним апаратом, кардіографом 2000 S DRAVER.

Благодійний фонд “Гуманітарна допомога м. Білефельда” впродовж 25 років співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, бюджетними організаціями на Тернопільщині. За роки співпраці на Тернопільщині отримано близько 150 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2500 тон. До складу вантажів входили медичне обладнання, медичні меблі, постільна білизна, одяг, взуття, побутова техніка, електротовари, засоби гігієни, продукти харчування тощо. За цей час допомогу отримали майже 40 організацій: це заклади соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, дитячий оздоровчий табір, малозабезпечені верстви населення нашої області.

Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер розпочав співпрацю з благодійним фондом м. Білефельд в 2014 році. За крайні роки отримано численні вантажі благодійної допомоги, в тому числі медичне обладнання, перев’язочні матеріали, м’який інвентар, меблі, дороговартісну апаратуру: наркозні апарати, операційні лампи та столи, УЗД апарати, шприцеві насоси, легковий автомобіль. Функціональні ліжка надані закордонними благодійниками стали основою оновленого ліжкового фонду лікарні. Співпраця з фондом значно зміцнила матеріально-технічну базу лікувального закладу.