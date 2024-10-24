За один день війни начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП, лейтенант медичної служби Олег Фаріон з родиною стали власниками квартири, будинку та багатьох земельних ділянок.

У 2022 році Олег Фаріон був прийнятий на посаду лікаря-психіатра у КНП «Кременецька опорна лікарня». Одночасно він став головою ВЛК при Кременецькому ТЦК та СП.

У декларації за 2022 рік лікар вказав, що володіє трьома відносно старенькими авто: ВАЗ, SKODA та ІЖ-2717. Зазначив також, що має готівкові заощадження – 5 тис. доларів та 10 тис. доларів дружини. Заробітна плата склала 280 тис. грн своїх, дружини, що також працює лікарем, – 389 тис. грн.

Про це пише журналіст Ігор Мосійчук.

Пропрацювавши рік головою ВЛК при Кременецькому ТЦК, Олег Фаріон пішов на підвищення. Зараз він – начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП. Іншими словами, головний медик ВЛК цього регіону.

Тепер про декларацію Фаріонів за 2023 рік. Бачимо разючі зміни з минулорічною інформацією. Так, 5 липня 2023 року Роксолана Мірус-Фаріон за один день стала власницею … квартири, будинку та п’ятьох земельних ділянок на декілька гектарів. Мова про квартиру на 48,8 кв.м в місті Тернопіль, житловий будинок на 104,5 кв. м в селі Вищі Луб’янки Збаразької ОТГ; там же земельні ділянки площею 17249 кв.м, 4000 кв.м, 2500 кв.м, 2200 кв.м та 1500 кв.м.

Зауважимо, що в декларації, у графі «вартість» жодних даних не вказано. Немає інформації про отримання даного майна у спадщину, подарунок тощо. Виходить, що все це майно просто «звалилося з неба»…

До речі, сумарна заробітна плата Олега Фаріона та його дружини становила майже 670 тис. грн, але і цих коштів навряд чи вистачило б для такого масового придбання нерухомості. І це без врахування витрат на харчові продукти, комунальні послуги й т.д.