20:32 | 24.10.2024
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Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників

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Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад, повідомляє ВВС.

 За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна у ніч на 27 жовтня мала б перейти на зимовий час і, який скасовує подальші переведення.

Проєкт закону скасовує сезонне переведення годинників. Депутати підтримали його в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Законопроєкт у серпні направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.

Співрозмовник в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть.

Автором законопроєкту був спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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