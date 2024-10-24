Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників

Президент Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад, повідомляє ВВС.

За словами джерела видання, Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, за яким Україна у ніч на 27 жовтня мала б перейти на зимовий час і, який скасовує подальші переведення.

Проєкт закону скасовує сезонне переведення годинників. Депутати підтримали його в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Законопроєкт у серпні направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.

Співрозмовник в президентській команді повідомив, що цей закон так і не підпишуть.

Автором законопроєкту був спікер парламенту Руслан Стефанчук.