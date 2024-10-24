У Тернополі деякі школи перейшли на онлайн навчання через залякування терактом



Перейти на онлайн-навчання до кінця дня керівництву шкіл рекомендували в управлінні освіти і науки тернопільської міської ради. Це стосується тих закладів освіти, які були вказані у повідомленні щодо ймовірного теракту.

Нагадаємо, Тернополем несеться чергова спроба дестабілізації через фейки про теракти. У месенджері Telegram активно розповсюджуються неперевірені повідомлення про можливі теракти у міських школах. Ця ситуація викликає занепокоєння у батьків та освітян, проте варто зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.