Віктор Овчарук: «Оборона Донецького аеропорту показала усьому світові, що Україну неможливо перемогти»

На цьому наголосив очільник обласної ради під час вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту, яке відбулося у Тернополі біля меморіальної стели загиблим учасникам АТО.

Оборона Донецького аеропорту вже увійшла в історію України. Ця героїчна оборона, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Всі ці дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.

Тернопільщина має таких героїв. На жаль, четверо з них навіки залишились в терміналі: В’ячеслав Мельник, Володимир Трух, Іван Вітишин, Ігор Римар.

Вшанувати пам’ять та помолитися за душі полеглих героїв 19 січня зібралися небайдужі тернополяни, родичі загиблих героїв, військовослужбовці, духовенство, представники громадських організацій, депутати обласної та міської рад, голова обласної ради Віктор Овчарук. Віддати шану полеглим побратимам прийшов герой, який на власній шкірі відчув запеклість боїв у Донецькому летовищі, Віталій Зварич – командир відділення взводу снайперів окремого 90-го батальйону 81-шої окремої десантно-штурмової бригади.

“Народ України навіки закарбував 242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту мужніми воїнами України. 242 дні неймовірної стійкості, відваги та незламності українських військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів.

Мужні українці протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик Української землі.

Наші захисники настільки мужньо та самовіддано захищали Донецький аеропорт, що сепаратисти назвали їх «кіборгами». По-іншому вони просто не могли пояснити причину того, що озброєні до зубів проросійські бойовики та кадрові військові сусідньої держави не можуть зламати запеклий опір оборонців аеропорту.

Слава тим легендарним захисникам, хто живим вийшов із справжнього пекла. Ви пережили важкі і виснажливі бої та, на жаль, сум та біль від втрати побратимів. Понад 100 відважних оборонців з різних куточків України віддали життя, захищаючи ДАП.

Його оборона, без перебільшення, стала символом незламності українського духу, символом, який показував всьому світу, що Україну неможливо перемогти”, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.