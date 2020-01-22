На Тернопільщині за безкоштовними ваучерами можна здобути професію чи підвищити кваліфікацію

Для підтримання конкурентоспроможності осіб старше 45 років на ринку праці Тернопільською обласною службою зайнятості впродовж 2019 року було видано 104 ваучери на перепідготовку за професіями: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій навантажувача, кухар, електрогазозварник, кондитер та на підвищення кваліфікації за спеціальністю «Медсестринство», «Соціальна робота», «Харчові технології», «Автомобільний транспорт». 99 краян вже скористалися ваучерами та зараховані на навчання у заклади освіти України.

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