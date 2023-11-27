Боротьба з наслідками негоди на дорогах Тернопільщини триває

Станом на зараз використано 267 тонн суміші піску та солі. Проїзд дорогами забезпечено, покриття деяких доріг місцями засніжене.

Опади в області продовжуються, а тому дорожники продовжують працювати.

Звертаємо увагу водіїв, у період ускладнення погодних умов будьте особливо уважними. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції під час руху.

Рекомендуємо водіям великогабаритного транспорту користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Для зручності, всі вони відзначені на Google мапі: https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te Цілодобово працює єдиний контакт-центр: +38 067 400 60 80.