Тримання під вартою ще на 60 діб: у суді Тернополя продовжили запобіжний захід для стрільця по дітях

12 липня у Тернопільському міськрайонному суді триває підготовче засідання у справі 42-річного Валерія Устинова.

Чоловіка звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження та ч.4 ст.296 – хуліганство.

За версією слідства, 21 січня 2021 року підозрюваний, грубо порушуючи громадський порядок, що супроводжується особливою зухвалістю, перебуваючи в своїй квартирі, здійснив постріл із вогнепальної зброї в малолітніх дітей, які знаходились на спортивному стадіоні однієї із тернопільських шкіл.

В результаті протиправних дій двом потерпілим спричинено тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень.

Нагадаємо, що у Тернополі, 21 січня, близько 11 години ранку, 11-річного Максима Капустяника поранили, коли він катався на санках біля школи № 27. Повідомлення про вибух невідомого предмету на спортивному майданчику біля школи надійшло у поліцію того ж дня – 21 січня близько 11-ої години.

Травми були схожі на опіки від петарди, але згодом лікарі нарахували понад 4 десятки дробинок, деякі з них травмували внутрішні органи. Бригада екстреної швидкої допомоги забрала дитину у лікарню, та рятували хлопчика у столичній клініці “Охмадит”.

Сьогодні, 12 липня під час підготовчого засідання по даній справі, підозрюваного у злочині 42-річного Валерія Устинова у залі суду не було.

Чоловік спілкувався з суддею по відеозв’язку, адже заявив, що у нього погіршилося здоров’я, тому прибути у зал суду не може.

У залі суду були батьки потерпілих, адвокати, прокурор та суддя.

Прокурор заявила про продовження терміну запобіжного заходу для Валерія Устинова на 60 діб, натомість захисник підозрюваного наголосив, щоб перенести підготовче засідання пізніше, а сьогодні розглянути тільки продовженя запобіжного заходу строком на 60 діб.

Захисник заявив, що підозрюваний добровільно здав зброю, а також український та закордонний паспорт, та його утриманні знаходиться малолтіні діти та мати пенсійного віку, у своїх показах частково визнав свою вину та тиску зі сторони обвинуваченого на потерпілих не було виявлено, тому було б доцільно визначити більш лояльний запобіжний захід, приміром застава, чи щось інше.

Потерпілий вибачався та готовий компенсувати потерпілим усі моральні та матеріальні збитки, було б добре, якиби він працював і заробляв гроші, замйсть того, щоб сидіти під вартою.

“Прошу в даному клопотанні відмовити і визначити більш м’ягкий запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою”, – відзначив захисник обвинуваченого.

Потерпілі підтримали клопотання прокурора і вимагають тримати Валерія Устинова під вартою.

“Мій син досі боїться ходити у цьому місці, де сталася стрілянина, тому вимагаю щоб підозрюваний залишасся під вартою”, – заявила мати потерпілого хлопчика.

Батько хлопчика, який тоді постраждав від пострілів, відзначив, що підтримує прохання прокурора щодо тримання Устинова під вартою, а також вважає, що санкція покарання 8 років позбавлення волі, яка загрожує стрільцю, є дуже м’якою за такий злочин.

“Дитина взагалі не хоче говорити про даний випадок і сьогодні ми думаємо про те, як покращити здоров’я дитины і фізичне і психологічне, потрібна реабілітація, і зрозумійте діти зараз все читають в інтернеті, якщо вони дізнаються, що його випустили, то будуть ще більше боятися і розуміти, що справедливості просто немає”, – відзначив батько потерпілого від пострілів неповнолітнього хлопчика.

Суддя вирішив відкласти підготовче засідання на 27 липня на 11-ту годину, пишуть Тернополяни.

Щодо продовження запобіжного заходу то суддя залишив під вартою ще на 60 діб Валерія Устинова до 8 вересня цього року..

Натомість адвокат підозрюваного заявив, що буде оскаржувати в апеляційному суді тримання його підопічного ще 60 діб під вартою.