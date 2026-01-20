11:25 | 20.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зіштовхнулися чотири автомобілі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Неуважність за кермом призвела до ДТП за участі 4 автомобілів

Учора на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Водій автомобіля Volkswagen допустив зіткнення з автомобілем Peugeot. Внаслідок чого, автомобіль Peugeot зіткнувся з автомобілем ВАЗ, а той — з автомобілем Chevrolet.

На щастя, ніхто не травмувався.

📑 Патрульні склали на водія транспортного засобу Volkswagen протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

☝️Закликаємо кермувальників бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Безпечних поїздок

✔️
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *