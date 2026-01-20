У Тернополі зіштовхнулися чотири автомобілі

Неуважність за кермом призвела до ДТП за участі 4 автомобілів



Учора на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Водій автомобіля Volkswagen допустив зіткнення з автомобілем Peugeot. Внаслідок чого, автомобіль Peugeot зіткнувся з автомобілем ВАЗ, а той — з автомобілем Chevrolet.



На щастя, ніхто не травмувався.



📑 Патрульні склали на водія транспортного засобу Volkswagen протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.



☝️Закликаємо кермувальників бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.



Безпечних поїздок

