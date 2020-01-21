25 найкращих громад Тернопільської області
Фондом “Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу”, сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.
До Вашої уваги 25 найкращих громад Тернопільської області станом на 01.01.2020.
Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.
У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники як:
– наявність SECAP на власних інформаційних ресурсах громади, та доступність пошуку;
– укладені ЕСКО контракти в громаді;
– наявність на територіях громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність;
– наявність власного бренду громади.
Коротка аналітична записка
Обраховано рейтинг 1 321 громади України до 100 тис. мешканців.
Кількість громад:
– які приєдналися до ініціативи ЄС «Угода Мерів» – 214;
– які мають власний SECAP – 117;
– які розмістили SECAP на власних ресурсах – 20;
– які провели моніторинг SECAP – 23;
– які провели інфраструктурні модернізаційні проекти з підвищенням енергоефективності – 202;
– мають довгострокові кредитні угоди – 44;
– активно працюють з громадським бюджетом – 143;
– мають проекти «Відкрита громада» або SMART City – 74;
– мають глобальний відеомоніторинг – 89;
– мають інвестиційні паспорти – 103;
– мають інвестиційні пропозиції – 43;
– мають АС енергомоніторингу – 68;
– працюють по ЕСКО контрактам – 29;
– мають штатних працівників в сфері енергоменеджменту – 68;
– активно впроваджують громадські проекти – 92;
– мають постійні міжнародні контакти – 155;
– впроваджують проекти за участю міжнародних партнерів – 12;
– впроваджують проекти в партнерстві з приватним бізнесом – 13;
– мають промо-ролики – 40;
– мають власний бренд – 10.
Середній рівень якості власних сайтів (за 5 бал. шкалою) – 1,46.
Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.
Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.
Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.
Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.
За відсутності зворотного зв’язку про поточну діяльність громади, використовується інформація з відкритих джерел.
Громади, які відсутні в списку, мають показники значно нижче.