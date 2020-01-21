Фондом “Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу”, сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.

До Вашої уваги 25 найкращих громад Тернопільської області станом на 01.01.2020.

Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.

У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники як:

– наявність SECAP на власних інформаційних ресурсах громади, та доступність пошуку;

– укладені ЕСКО контракти в громаді;

– наявність на територіях громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність;

– наявність власного бренду громади.

Коротка аналітична записка

Обраховано рейтинг 1 321 громади України до 100 тис. мешканців.

Кількість громад:

– які приєдналися до ініціативи ЄС «Угода Мерів» – 214;

– які мають власний SECAP – 117;

– які розмістили SECAP на власних ресурсах – 20;

– які провели моніторинг SECAP – 23;

– які провели інфраструктурні модернізаційні проекти з підвищенням енергоефективності – 202;

– мають довгострокові кредитні угоди – 44;

– активно працюють з громадським бюджетом – 143;

– мають проекти «Відкрита громада» або SMART City – 74;

– мають глобальний відеомоніторинг – 89;

– мають інвестиційні паспорти – 103;

– мають інвестиційні пропозиції – 43;

– мають АС енергомоніторингу – 68;

– працюють по ЕСКО контрактам – 29;

– мають штатних працівників в сфері енергоменеджменту – 68;

– активно впроваджують громадські проекти – 92;

– мають постійні міжнародні контакти – 155;

– впроваджують проекти за участю міжнародних партнерів – 12;

– впроваджують проекти в партнерстві з приватним бізнесом – 13;

– мають промо-ролики – 40;

– мають власний бренд – 10.

Середній рівень якості власних сайтів (за 5 бал. шкалою) – 1,46.

Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.

Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.

Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.

Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.

За відсутності зворотного зв’язку про поточну діяльність громади, використовується інформація з відкритих джерел.

Громади, які відсутні в списку, мають показники значно нижче.