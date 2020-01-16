Храму села Білобожниця Чортківського району повернули старовинну книгу

Богословську книгу, якій 158 років, отримали у храмі села Білобожниця Чортківського району. Про це повідомив лікар Олександр Степаненко з Чорткова.

«Тішуся, що сьогодні посприяв ініціативі шляхетних людей – поверненню історичної богословської книги до костелу у Білобожниці, – розповів Олександр Степаненко. – Це велика Меса католицької церкви – ота об’ємна книга, яка лежить перед вівтарем під час богослужіння. Видана у 1862 році у Відні. Належала костелу у Білобожниці до його руйнування у радянські часи, про що свідчить позначка на першій сторінці. І от, через 70 з лишнім років повернулася вже до новозбудованого костелу у Білобожниці.

Книгу прийняв парох Білобожницької єпархії, декан Чортківський отець Маріян Попеляр.

Людям доброї волі належить бути разом для того, щоб Світ ставав добрішим і справедливішим».