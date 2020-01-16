Умілиця з Тернопілля Ольга Жирук вбирає посуд у вишуканий декор

У мешканки Микулинець на Тернопільщині Ольги Жирук посуд виглядає непересічно, адже жінка своїми руками оздоблює пляшки, баночки, келихи, горнята різноманітним декором.

Відтак, досить умілиці проявити трохи натхнення й фантазії, і звичайний посуд перетворюється на маленьку розкіш. Окрім скляних виробів, серед рукотворів талановитої краянки можна побачити і підсвічники з дерева та картинки.

Як розповіла Ольга Жирук, вона ніколи не поспішає викидати скляну банку чи пляшку, яку за допомогою простих матеріалів можна змінити до невпізнання.

— Щоби мій посуд отримав «нове обличчя», використовую розпис ручної роботи. Декорую банки і в техніці декупаж, і за допомогою стрічок, ниток, мережива, воску, намистинок, фарби для скла. Щодо підсвічників, то їхню основу виготовляю з дерева. Для того досить розрізати стовбур на частинки, прорізати всередині деревини заглибину та вставити туди свічку. Далі йде легша робота – оформлення основи. Для цього підійдуть будь-які декорації: горішки, шишки, гілочки, фарба, нитки, висушені цитрусові. Наприклад, в період свят прикрашаю рукотвори оздобами, що відповідають новорічно-різдвяній тематиці. Декорацій із природніх матеріалів у мене багато, якими збагачуюся під час прогулянок у теплу пору. Як під час квітучої осені, так і в пізній листопад у парку чи в лісі завше можна знайти цікаві дари природи, — розповіла умілиця.

Пані Ольга додала, що нещодавно зацікавилася і технікою випаювання по дереву. Тож якщо матиме більше вільного часу на дозвіллі, буде креативити з новими матеріалами, даючи друде життя на перший погляд непересічним матеріалам.

Тернополяни