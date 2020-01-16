Як тернопільський Сірий «вбивав» зламану ногу на роботі

Ведучий Нового каналу розповів про надмірні навантаження на організм на зйомках «СуперІнтуїції»

Оптиміст Сергій Притула ніколи не скаржиться на труднощі своєї професії. Багатогодинну роботу в кадрі він завжди виносить непохитно. Навіть травма (наприкінці червня Сергій зламав ногу, – прим.ред.) не змогла вибити трудоголіка Нового каналу з робочої колії.

– Після того, як я зламав ногу, ми знайшли варіанти, як все-таки знімати програми. 18 епізодів «Вар’яти-шоу» в серпні я відзняв, сидячи на столі або на барному стільці, теліпаючи ніжками. Всі випуски «Страстей за Ревізором» я сидів на високому стільці, а поряд зі мною була стієчка, – згадує Сергій.

На зйомках «СуперІнтуїції» ведучому вперше після «поломки» довелося провести на ногах багато годин поспіль.

– Я відклав милиці, але нога ще добре не розроблена, і я кульгаю, – розповів за лаштунками шоу ведучий. – Останні місяці життя вийшло так, що ліва нога була слабо задіяна, а права через це була в гіпертонусі. І чотири з половиною години зйомок однієї програми вистояти було досить складно: ліва нога «убивається», бо вона слабенька, а права «убивається» бо на неї надмірні навантаження. Я, відверто, дискомфортно почувався в цьому плані. Але радий, що це жодним чином не відбилося на якості роботи в кадрі.

І це правда. Всі знімальні дні Сергій не лише вів шоу «на повних обертах», а й встигав пускати «сонячні зайчики» симпатичним учасницям. А що? Труднощі роботи не здатні «зламати» харизму такого симпатичного ведучого.