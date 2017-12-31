Коржівський кар’єр на Тернопільщині відзначили грамотою як лідера господарювання в області

За комплексною оцінкою національного бізнес-рейтингу ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» посів перше місце серед суб’єктів господарювання на Тернопільщині та дев’яте місце – в Україні.

Про це йдеться у почесній відзнаці, яку отримав керівник ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» Орест Крушельницький від голови оргкомітету національного бізнес-рейтингу Інни Литвинової.

За показниками фінансово-економічної діяльності за 2016 рік, підприємство зайняло вагому частку національного ринку України, випередило багатьох конкурентів та стало флагманом галузі, що дозволило підприємству отримати гідний статус «Лідер року 2017». Таке престижне звання є не лише символом високих досягнень підприємства, адже воно також дає ряд комерційних, маркетингових та репутаційних переваг перед конкурентами.

— За увесь період діяльності ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр», 2016 рік був найуспішнішим у нашій роботі, тому що цього року підприємство випередило інші виробництва за всіма показниками та працювало надзвичайно продуктивно. Такі досягнення підприємства – не тільки моя заслуга, але і заслуга усієї робітничої команди. В нашому випадку від кадрів залежить 50% успіху роботи кар’єру. Я дуже радію з того, що і нові працівники, яких ми приймаємо на роботу, не підводять, і старше покоління робочих людей дбає про спільний успіх справи, — поділився Орест Крушельницький.

Орест Володимирович додав, що для того, аби досягти певних успіхів у роботі будь-якого підприємства, треба насамперед сумлінно працювати та запозичувати нові досягнення від інших галузей виробництва.

Варто нагадати, що ПАТ «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» займається видобувничою діяльністю в Монастириському районі. Він забезпечує роботою 105 людей, середня заробітна плата яких складає більше 5 900 гривень.

Окрім видобувної діяльності, кар’єр активно займається і благодійництвом. Так, впродовж цього та попередніх років на соціальну допомогу підприємство виділило більше 400 тисяч гривень.