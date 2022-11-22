На Тернопільщині судили матір, бо її донька порушила комендантську годину

У Бучацькій громаді судили матір, бо її донька порушила комендантську годину.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, дівчинка була на вулиці після 22:00. На суді її матір провину визнала та просила її суворо не карати.

Неповнолітня розповіла, що вона 6 жовтня 2022 року у передвечірній час вона пішла на спортивний майданчик, який знаходиться біля школи у с.Пишківці, для того, щоб погратися із друзями. Разом з нею було декілька дівчат. Близько 21.00 год. до неї зателефонувала мама та сказала, що пора йти додому, однак вони з друзями ще трохи затрималися і вийшло так, що прийшли додому близько 23.30 год., в той час за ними вже шукали батьки. Розуміє, що вона вчинила нерозсудливо, в подальшому обіцяє такого не робити.

Суд визнав жінку винною, проте обмежився лише попередженням.