У Тернополі жінка викрала парфуми за 3,5 тисячі гривень: їй загрожує до восьми років ув’язнення

20-річну тернополянку підозрюють у серії крадіжок, грабежі та зберіганні наркотиків

У Тернополі поліцейські викрили 20-річну місцеву жительку, яку підозрюють у вчиненні серії майнових злочинів, а також незаконному зберіганні наркотичних засобів. Наразі вона є фігуранткою кількох кримінальних проваджень.

Як повідомили у поліції, цього разу жінку підозрюють у крадіжці дорогих парфумів із мережевого магазину.

До правоохоронців звернулася адміністрація торговельного закладу, повідомивши, що невідома особа викрала з вітрини парфуми. Сума завданих збитків становить майже 3,5 тисячі гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку відділу поліції №2 Тернополя встановили особу ймовірної зловмисниці. Нею виявилася 20-річна тернополянка, яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Під час спілкування з поліцейськими вона зізналася у скоєному.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.