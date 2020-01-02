11:33 | 2.01.2020
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На Говерлі загубився мешканець Тернопільщини

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01 січня о 01: 30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на г. Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець м. Кременець Тернопільської області.

Для пошуку заблукалого вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

О 07:00 туриста було знайдено в районі підніжжя г.Говерла між полонинами Гропа та Кознєска та доставлено до с.Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував, – повідомляє Управління ДСНС України у Закарпатській області.

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