На Говерлі загубився мешканець Тернопільщини

01 січня о 01: 30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на г. Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець м. Кременець Тернопільської області.

Для пошуку заблукалого вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

О 07:00 туриста було знайдено в районі підніжжя г.Говерла між полонинами Гропа та Кознєска та доставлено до с.Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував, – повідомляє Управління ДСНС України у Закарпатській області.