На Тернопільщині паліїв сухої рослинності притягають до відповідальності

Чергових паліїв сухої рослинності притягнено до адміністративної відповідальності у Кременецькій громаді.

Так 12 вересня на території с. Підлісці, громадянин 1965 року народження та громадянинка 1961 року народження, проводили спалювання залишків сухої рослинності на землях сільськогосподарського призначення.

На порушників складено протоколи та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3060 грн.

Управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре наголошує, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків та іншої рослинності ЗАБОРОНЕНЕ, а також карається законом у вигляді штрафу:

для громадян від 3 060 до 6 120 грн.

для посадових осіб 15 300 до 21 420 грн.

Також інформуємо, що на території нашої держави здійснюється супутниковий моніторинг території , одним із основних завдань якого є виявлення теплових випромінювань, що виникають в результаті пожеж. Супутники здатні реєструвати інфрачервоне випромінювання, яке випускається пожежею і виявляти такі джерела тепла з великої висоти . Це дозволяє оперативно виявляти пожежі, відслідковувати їх розповсюдження і координувати дії пожежних служб для ефективного гасіння