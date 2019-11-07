У тернопільських школах контролюватимуть продукти харчування

У шкільних їдальнях Тернополя запроваджуватимуть систему НАССР. Адже сьогодні пріоритетним завданням для кожного з нас є здорова нація, покращення якості харчування дітей, зокрема, тих, які харчуються в закладах освіти та охорони здоров’я за бюджетні кошти. Тому, уже прийняті поправки до програми «Здоров’я тернополян», і з міського бюджету виділені кошти на проведення моніторингових досліджень харчових продуктів, які поставляються в заклади через систему тендерних закупівель. Це дозволить зменшити ризики потрапляння неякісних чи небезпечних продуктів у шкільні їдальні.

Систему НАССР – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, які є визначальними для безпеки харчових продуктів. Вона гарантує безпеку продукції на повному шляху харчового ланцюжка і дає можливість виявити всі критичні точки, які можуть вплинути на безпеку кінцевого продукту, усунути шкідливі фактори і контролювати повний процес виробництва. Подібна система є обов’язковою в рамках законодавства більшості цивілізованих країн: Євросоюзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та іншіх.