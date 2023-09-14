У Тернополі чоловік в багатоповерхівці вилив невідому хімічну речовину. Рятувальники евакуювали людей

14 вересня о 08:14 год. на номер екстреного виклику “101” від поліції надійшло повідомлення про те, що в м. Тернопіль на вул. Любомира Гузара чоловік розлив невідому хімічну речовину в квартирі. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Подія відбулася внаслідок сімейної сварки. Даного чоловіка поліція затримала. До місця події направлено відділення групи радіаційно-хімічно-біологічного захисту спеціалізованої аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

У ході проведеної розвідки встановлено, що в помешканні розлито невідому хімічну речовину. Під час роботи рятувальники вивели з під’їзду на свіже повітря 10 мешканців будинку.

Від Головного управління на місце події залучено 3 од. техніки та 10 чоловік особового складу. Про подію повідомлено відповідні служби цивільного захисту міста. Остаточна інформація щодо складу розлитої речовини в квартирі встановлюється.

О 11:20 год. після проведених повторних замірів повітря у квартирі та в під’їзді будинку перевищень гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено.

На місці працюють фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.