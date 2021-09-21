На Тернопільщині перевіряють дитячі садочки

Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення безпечних умов для їх навчання та виховання в організованих колективах не втрачає актуальності. На підставі річного плану заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2021 рік спеціалісти Збаразького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з 13 вересня розпочали планові перевірки закладів дошкільної освіти Збаразької міської ради с.Стриївка, с.Травневе на предмет дотримання вимог у сфері санітарного законодавства.

Під час перевірки закладу дошкільної освіти с.Травневе інспектори виявили наступні порушення: відсутні термометри у кімнатах, де перебувають діти, відсутні мішки для зберігання «чистої» та «брудної» білизни, відсутнє маркування санітарного та спеціального одягу. В закладі дошкільної освіти с. Стриївка суттєвих порушень не виявлено. Проте в обидвох закладах дошкільної освіти засновником (власником) не організовані лабораторні дослідження піску на наявність гельмінтів, лабораторний контроль показників мікроклімату (температури, вологість), рівня освітленості, води питної. Щодо виявлених порушень представники Збаразького управління надіслали начальнику управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради приписи щодо усунення порушень, виявлених під час проведених планових заходів державного нагляду (контролю). На директора закладу дошкільної освіти с. Травневе Збаразької міської ради склали протокол про адміністративні правопорушення за виявлені порушення.

Також під час проведення планових заходів були відібрані проби на дослідження питної води на відповідність ДСанПіНу 2.2.4-171-10 за мікробіологічними та санітарного – хімічними показниками, змивів, проби готових страв, піску на наявність яєць гельмінтів. За результати лабораторних досліджень в Травневському закладі дошкільної освіти вода питна за органолептичними (смак і присмак, запах під час нагрівання до 60 град) та фізико-хімічними показниками (водневий показник,од.рН, амоній, окислюваність перманганат на) не відповідає ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеною для споживання людиною». Керівнику закладу направлені пропозиції про вжиття відповідних заходів та проведення контрольних лабораторних досліджень води.

Під час перевірки звернули увагу на виконанні вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ, «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» затверджений наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, а саме: створення належних санітарно-гігієнічних умов для перебування, виховання, організація повноцінного збалансованого харчування дітей, своєчасного проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладу.

Крім того, представники Держпродспоживслужби провели з працівниками та керівництвом закладів роз’яснювальну роботу та наголосили на неухильному виконанні вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України №8 від 25.08.2021р.