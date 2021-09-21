Унікальні ляльки виготовляє Людмила Сушко з Тернополя

“Популяризувати рідне місто, щоб його впізнавали за моїми ляльками”. Це мрія молодої тернопільської майстрині Людмили Сушко, яка розкрила сьогодні свій творчий, сповнений зворушливими образами, світ в Обласній бібліотеці для молоді. Саме тут відбулася перша персональна виставка, яка так і називається – “Ляльковий світ Людмили Сушко”.

Матеріали надиво прості – пінопласт, фоаміран (ґумовий папір), мереживо і фарби. У сплетиві з дивовижним вмінням майстрині – передати емоції – ті персонажі наче оживають: надихають, зачаровують, захоплюють.

Є серед них і артисти, і спортсмени, і представники різноманітних професій.

А також – і сповнені особливим символізмом образи, приміром – “Україна” – лялька, яка наче проростає з рідної землі.

Ляльковій творчості майстриня присвятила вісім років. Пригадує, що перше натхнення отримала із видрукуваної світлини, переданої з-за кордону. Розповідає, що перші спроби створити щось схоже – це був самостійний пошук відповідних матеріалів та способів.

Тепер ляльки Людмили успішно розлітаються у всі куточки України. Переважно замовляють на сувеніри.

Задля підтримки таланту молодої майстрині Тернопільський обласний методичний центр народної творчості підготував усі необхідні документи для призначення Людмилі Сушко Президентської стипендії.