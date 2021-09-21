Непрацюючі та іржаві: хто занедбав атракціони у центральному парку Кременеця

“Локація для зйомки фільму жахів” – саме так описують кременчани частину центрального парку міста. У соцмережах скаржаться, колись улюблене місце для відпочинку зараз нагадує зону відчуження у Чорнобилі, пише ІНТБ.

Іржаві гойдалки, потріскані атракціони та занедбана територія. Та головне – двадцятиметрове оглядове колесо, яке вже давно не тішить відвідувачів.

Місцеві зізналися, так було не завжди. За словами кременчанина Миколи Собчука, атракціони тішили дітей та дорослих приблизно до 2008 року. Ще тоді вони працювали переважно у вихідні і святкові дні, розповів пан Микола. Колись думав, що зможе і самотужки відреставрувати хоча би оглядове колесо. Але, як виявилося, для цього треба надто багато грошей. Та і спеціалістів у нашій області немає.

Щоб з’ясувати чому парк, який розміщений у самому центрі міста, такий занедбаний, журналісти пішли у міську раду Кременця. Голови на місці не було, проте відповіді на питання таки отримали.