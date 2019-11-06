На Тернопільщині під час спалювання сміття чоловік зазнав страшних опіків

4 листопада під час спалювання сухого гілля зазнав страшних опіків 58-річний чоловік. Сталося це у селі Тетильківці Шумського району на території власного господарства. Чоловік отримав опіки 20% тіла. Найбільше постраждали спина, сідниці, стегна і промежина. 5 листопада чоловіка шпиталізували в Кременецьку лікарню.

Нагадаємо, у квітні цього року у Лановецькому районі спалюючи сміття, жінка отримала опіки 40% поверхні тіла. А у селі Кальне Зборівського району жінка згоріла живцем.





