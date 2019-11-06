10:08 | 6.11.2019
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На Тернопільщині під час спалювання сміття чоловік зазнав страшних опіків

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спалювання сміття

4 листопада під час спалювання сухого гілля зазнав страшних опіків 58-річний чоловік. Сталося це у селі Тетильківці Шумського району на території власного господарства.  Чоловік отримав опіки 20% тіла. Найбільше постраждали спина, сідниці, стегна і промежина. 5 листопада чоловіка шпиталізували в Кременецьку лікарню.

Нагадаємо, у квітні цього року у Лановецькому районі спалюючи сміття, жінка отримала опіки 40% поверхні тіла. А у  селі Кальне Зборівського району жінка згоріла живцем.


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