«Катакомбна Церква вижила завдяки Літургії», – о. Андрій Іван Говера

У неділю, 3 листопада, в Архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя розпочався курс лекцій для дорослих на тему Божественної Літургії. Про значення, символізм Служби Божої, значення богослужбового одягу, будову та архітектурні особливості храмів говорить доктор літургійних наук о.-мітрат Андрій Іван Говера.

«Сьогодні вже маємо 30 років, як УГКЦ вийшла з підпілля, – розповідає о. Андрій Говера, – є багато нових храмів, люди їх відвідують, однак є трудність, що не завжди розуміють важливості Святої Літургії. Ми часто чуємо нарікання, що не цікаво, задовго. Саме тому ці лекції мають на меті пояснити Службу Божу краще, адже я глибоко переконаний, що впродовж 24 годин доби, найважливіше, що людина може вчинити – це взяти участь у Божественній Літургії. Вона є найдосконалішим богопочитанням».

Священноієрей стверджує: «Катакомбна Церква вижила завдяки Літургії. Літургія – це центр життя людини. Дякуємо Богу, що сьогодні ми її служили свобідно, не так як наші вірні у підпіллі. Ми можемо насолоджуватися досконалим співом, детальним виконанням літургійних приписів і обрядів, запахом кадила, красою риз служителів і храмів. Проводимо ці лекції, щоб допомогти кожному учаснику Літургії стреміти до досконалої прослави Бога та розуміти чинності, глядачами яких вони стають».

Отець Андрій Говера нещодавно захистив докторську працю на тему «Літургійне життя в підпільній Церкві». Дослідивши Літургію, її цінність та особливості в умовах тоталітарного режиму, отець часто ділиться результатами свого дослідження з різними аудиторіями України та закордону.

Лекції, які приурочено 30-тиліттю виходу УГКЦ з підпілля, заплановано також на неділю 10 і 17 листопада (початок о 19.00). Отець докладно розкаже про богослужбовий одяг та дасть пояснення будови храмів, символізму чинностей та архітектури.

прес-служба архиєпархії