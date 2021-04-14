На Тернопільщині побилися троє хлопців та троє дівчат

Умисне легке тілесне ушкодження та побої і мордування. Два правопорушення згідно цих статей розслідують працівники Кременецького районного відділу поліції. Серед фігурантів справи – троє хлопців та троє дівчат. Одна з них – неповнолітня.

У ході перевірки стало відомо, що хлопець та дівчина поверталися із прогулянки. Побачили двох знайомих. Останні почали принижувати неповнолітню і за неї заступився товариш.

Словесна суперечка переросла у бійку. Захисник вдарив кривдника подруги в ніс, а коли пішла кров, сварка припинилася. Дівчина вирішила допомогти хлопцеві, який її ображав.

І в цей час надійшли ще дві дівчини – подруги дебоширів. Вони, не розібравшись у ситуації, накинулися на неповнолітню і напівпорожньою пластиковою пляшкою почали бити її по голові.

Зупинив розбірки товариш шістнадцятирічної дівчини. Через день після конфлікту до поліції разом із мамою прийшов один з нападників і поскаржився на переломаний ніс.

Розповіла про напад дівчат і неповнолітня. Тепер справою займаються правоохоронці. Триває розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.