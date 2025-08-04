У Тернополі помер професор Михайло Стахович: науковець, педагог, мудрий колега

12 серпня 2025 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя отримав важку звістку про втрату свого колеги, талановитого науковця та педагога — професора кафедри систем штучного інтелекту та аналізу даних, кандидата фізико-математичних наук Михайла Стаховича Михайлишина.

Михайло Стахович народився 26 жовтня 1946 року в селі Цебрів на Тернопільщині. Після закінчення Львівського університету у 1968 році, він присвятив своє життя науці та освіті. Впродовж майже півстоліття, починаючи з асистента, він працював у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, зокрема на кафедрі теоретичної механіки, кафедрі інформатики і математичного моделювання, а з 2025 року — на кафедрі систем штучного інтелекту та аналізу даних.

Михайло Стахович був автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Велику увагу він приділяв підготовці студентів та аспірантів, особливо у галузі механіки, математичного моделювання та оптимального керування.

Колектив університету, а також всі колеги, студенти та аспіранти, хто мав честь працювати з Михайлом Стаховичем, висловлюють глибоке співчуття його рідним і близьким. Професор був не тільки відомим ученим, а й чуйним, мудрим педагогом, людиною з великим серцем і життєрадісним настроєм.

Панахида за покійним відбудеться 4 серпня о 19.00 в Церкві Архистратига Михаїла, за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, малий зал.

Михайло Стахович залишиться в пам’яті своїх рідних, друзів, колег та студентів як людина, яка внесла величезний вклад у розвиток науки та освіти в Україні.