На Кременеччині скутерист врізався в бетонну огорожу

Із закритою черепно-мозковою травмою та підозрами на переломи кісток голови до лікарні «швидка» госпіталізувала жителя Почаєва, 1982 року народження.

Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 13 квітня близько 18:00. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий, керуючи скутером Yamaha не впорався з керуванням і врізався в бетонну огорожу.

Його з тілесними ушкодженнями доправили в реанімаційне відділення. Стан чоловіка важкий. Триває слідство.