Дві камери автоматичної фіксації швидкості встановлено на в’їзді в м.Тернопіль.



1. На автодорозі М-30 в напрямку м.Хмельницький (на Смиківці). Вона встановлена напроти АЗК “WOG” межах міста, відповідно дозволена швидкість руху 50км/год.

2. На автодорозі М-19 в напрямку м.Кременець (на Збараж). Вона встановлена напроти ресторану “Галицький замок”. Оскільки розміщена вона поза населеним пунктом, то дозволена швидкість повинна бути 90км/год. (Якщо там не встановлять додаткові знаки обмеження швидкості).

Нагадаю, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 20 км/год порушникам доведеться заплатити 340 гривень штрафу. Якщо ж швидкість буде більшою ніж на 50 км/год, сума зросте до 1700 гривень.

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