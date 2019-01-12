На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало 5 осіб

11 січня о 07.40 годин на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава Руська» поблизу м. Зборів відбулось зіткнення автомобілів «Volkswagen Multivan» та «Renault Nevada». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 5 осіб, а саме: водій та пасажир автомобіля «Renault Nevada» та 3 пасажира автомобіля «Volkswagen Multivan». Потерпілі являються жителями Тернопільської, Чернівецької та Львівської областей. Всі вони з травмами різного характеру доставлені в Зборівську районну лікарню.

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